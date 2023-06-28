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Spor
AA 28.06.2023 15:46

Darüşşafaka ABD'li basketbolcu Abdur-Rahkman'ı transfer etti

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı.

Darüşşafaka ABD'li basketbolcu Abdur-Rahkman'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


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