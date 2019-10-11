Uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden hakemlerimizden Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Juventus-Barcelona Şampiyonlar Ligi Final maçıyla ilgili Fitbol dergisine açıklamalarda bulundu.

Çakır, Türkiye'yi böylesine büyük bir organizasyonun finalinde temsil etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Dev final öncesi büyük bir stres yaşamadığını belirten deneyimli futbol adamı, "En büyük hedeflerimden birine ulaşmış bir hakem olarak bunun gururunu ve keyfini yaşadım. Maça dair özel çalışmalarımız ve analizler elbette oldu; ama işinizi seviyorsanız ve keyif alıyorsanız stres yaratacak bir durum söz konusu olmuyor" dedi.

Maçta Berlin'deki Türk vatandaşlarından da büyük bir destek gördüğünü belirten Cüneyt Çakır, "Dünyanın dört bir tarafından tebrik mesajları aldım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından da tebrik edilerek onurlandırıldım" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki hakem, o dönem kendisine destek veren Türk basınına da şükran borçlu olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT SPOR