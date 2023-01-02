Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, 2023 yılının Türkiye için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde inşallah nisan ayında İstanbul Kağıthane'de kapsamlı bir festival düzenleyeceğiz."

Bekiroğlu, atlı sporlara vatandaşların büyük bir ilgisinin olduğunu ifade etti.

"Bu festivalde, bizim kış sporumuz olan atlı kızak dışındaki branşlarımız altı cirit, atlı güreş, atlı akrobasi, atlı mısır odunu oyunu, rahvan yarışı, atlı okçuluk ve kökbörü oyunlarında sporcularımız hünerlerini sergileyecek."