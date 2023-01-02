Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren milli okçular, yeni yılın ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Millilerin hazırlık kampı, 15 Ocak'ta sona erecek.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin yönetimindeki kampa, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu 14 sporcu katılıyor.

Ergin, bu yılın önemine işaret etti.

"2023 yılı, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda önemli kilometre taşlarından. Kota müsabakaları bu yıl Avrupa Oyunları ile başlayacak. Sporcularımız, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek."

[Fotoğraf: AA]

Göktuğ Ergin, yeni kota sistemiyle dünya sıralamasının da artık önemli olduğunu vurguladı.

"Sporcularımız bu yıl katılacakları tüm uluslararası yarışmalarda, Paris 2024'e giden yolda avantaj elde etmeye çalışacak. İlk ayağı Antalya'da düzenlenecek Dünya Kupası da kota yarışmaları kadar değerli. Çünkü takımlarımızın burada elde edecekleri sonuçlar dünya sıralamasını etkileyecek."

Ergin, sporcuların beslenme durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

"Sporcularımıza uyguladığımız antrenmanları, doğru beslenmeyle en faydalı duruma getirmeye çalışıyoruz. Her şey planladığımız gibi devam ediyor. Sporcularımızın mevcut performansı bizim için umut verici. Mart ayının ilk 2 haftasında yapacağımız milli takım seçme yarışmasıyla 14 kişiden oluşan takımımızı 3 kadın, 3 erkek ve yedek sporcularımızla birlikte toplamda 8 kişiye indirmiş olacağız. Sezon sonunda beklentimiz, geçen yıl ulaştığımız madalya sayısını yukarıya taşıyabilmek. Tabii ki bu hedef kolay değil. Çünkü sporcularımız, geçen yılı tüm kategorilerde 86 uluslararası madalyayla tamamladı. Bu yıl da Türk okçuluğu katılacağı tüm yarışmalarda madalyanın favorilerinden olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Kamp kadrosu

Yeni yılın ilk kampında yer alan milli sporcular şöyle:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Mustafa Özdemir, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Mustafa Buğrahan Çoban, Samet Ak

Klasik yay kadınlar: Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Rabia Nilsu Eryılmaz, Fatma Maraşlı, Elif Berra Gökkır, Gülnaz Büşranur Coşkun, Sıla Özdemir