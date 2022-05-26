Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Arçelik Sailing Team ekibi, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki marinaya ulaşarak, Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak gelen tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu.

Kazanan ekiptekilerden Yasemin Bayrak da 4 yıldır yarışmalara katıldığını, etabın da oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek, yarışmadan çok keyif aldıklarını, sonuçtan da mutlu olduğunu dile getirdi.

Yat yarışlarının ödül töreni 28 Mayıs Pazar akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak. Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek.

Yarışlar DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.