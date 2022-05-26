Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de sezonu kulüp tarihinde önemli rekorlar kırarak tamamladığı hatırlatıldı.

"En son ihtiyacımız olan şey, huzursuzluk ve kaos ortamı"

Sadece camianın değil, taraflı tarafsız tüm Türk futbol kamuoyunun takdirini alan bir performans sergilendiği aktarıldı.

"Sezonun son maçını oynadığımız günün ertesinde yeni sezon hazırlıklarına başladık. Takımımızın verdiği olumlu motivasyonla, görevimizi başarıyla yapmış olmanın huzuruyla, çok daha büyük bir istek ve arzuyla adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bugünlerde en son ihtiyacımız olan şey, huzursuzluk ve kaos ortamı."

"Yıkılmaz Antalyaspor'umuz için omuz omuza mücadele etmeleridir"

Camiadaki güzelliklere rağmen, bir kesimin nifak tohumları ekip, camiayı karıştırmaya yönelik kasıtlı haberleriyle karşılaşıldığı vurgulandı.

"Biz büyük biz camiayız. 'Kol kırılır yen içinde kalır' zihniyeti ile camiamıza hizmet eden, katkı vermeye çalışan her başkanımızın arkasındayız. Hangi eski başkanımız olursa olsun, karalanmasına, yalan yanlış aşağılayıcı haberlerle itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çaba içinde olanları şiddetle kınamayı sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de aynı düşüncedeyiz ve bu duruşumuzu sergilemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan istirhamımız, provokatif, huzur kaçırmaya ve kaos yaratmaya çalışan kişilere fırsat vermemeleri, sadece ve sadece gelecek vizyonumuza katkı sağlayıp, oluşturmak istediğimiz yıkılmaz Antalyaspor'umuz için omuz omuza mücadele etmeleridir."

Antalyaspor Vakfında genel kurul kararı alındı

Öte yandan Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulunun 11 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde 11 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da düzenlenmesi planlanan genel kurul, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, 25 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Toplantıda, vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.

Maskot "Porçik" ile Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları'nda yer aldı

Antalyaspor Kulübü, Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları'na katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, sponsor firmalarından Tourist Cell ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bölgesel ticaretin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Antalyaspor standı, Batı Akdeniz'in önemli firmalarının buluştuğu, ikili görüşmelerle ticaret hacminin artırılması için uygun fırsat sunan programda ilgi çekti.

Yarın sona erecek etkinliğe, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan "07'den 77'ye Şehrimin Takımı Antalyaspor" projesinin maskotu "Porçik" renk kattı.