Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK kararları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartları bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildi.
Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildi.
Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.
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