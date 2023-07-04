Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'na geri sayım

Muğla’da düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası öncesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplantı yapıldı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonundaki toplantıda Cumhurbaşkanlığı 4'üncü Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası’nın 25-30 Temmuz tarihlerinde dünyanın en özel destinasyonlarından olan Bodrum-Marmaris rotasında düzenleneceği belirtilirken, 30 Temmuz’da Bodrum Kalesinde ödül töreninin yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu Halikarnas Kupasında 2 açık deniz ve 2 şamandıra yarışı olmak üzere toplam 4 yarışın planlandığını açıkladı.

120 deniz mili uzunluğundaki açık deniz rotasının gidiş ve geliş istikametinde koşulacak. Muğla’nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin yarış boyunca bütün dünyaya gösterilecek.