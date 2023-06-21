Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor

Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İzlanda'ya konuk olduğu J Grubu maçında yeni bir ilke imza attı.

Portekiz formasını ilk defa 20 Ağustos 2003'te giyen 38 yaşındaki Ronaldo, 200 milli maçta oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 89. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 123'e çıkardı ve Portekiz'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Bu alanda Guiness Rekorlar Kitabı'na giren tecrübeli oyuncu, çok mutlu olduğunu söyledi. Ronaldo maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Hayatımda milli formayı 200 kez giyeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu sadece benim için değil, bu yolculukta bana eşlik eden herkes için çok büyük bir gurur. Guiness rekoru da benim için çok özel"

Ronaldo, 200 maçta 123 gol atıp, 43 gol pası verdi.

Hiçbir maçta kırmızı kart görmedi

Deneyimli futbolcu, milli formayla çıktığı hiçbir maçta kırmızı kart görmedi. Euro 2016'yı kazanan Cristiano Ronaldo, 2019 Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk sevinci yaşamıştı