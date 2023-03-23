Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Cristiano Ronaldo yeni bir rekora koşuyor
[Fotograf: AA]
Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, bugün oynanacak Portekiz-Lihtenştayn karşılaşmasında forma giyerse dünyada en fazla milli maça çıkan futbolcu olacak.
Yıldız futbolcu, ülkesi Portekiz'in Lihtenştayn ile oynayacağı maçta forma giyerse bir rekora imza atacak.
38 yaşındaki santrfor, Lihtenştayn'a karşı oynaması durumunda milli formayı 197. kez terletecek. Ronaldo böylece dünyada en fazla milli maça çıkan oyuncu unvanının sahibi olacak.
Daha önce 196 kez milli olan tecrübeli yıldız, bu rekoru Kuveyt'in golcüsü Bader Al-Mutawa'yla paylaşıyor.
İlk kez 20 Ağustos 2003'te Kazakistan'a karşı milli formayı giyen Ronaldo, aynı zamanda 118 golle Milli takımda en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi.
Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı güne kadar milli formayı giymeyi hedeflediğini açıklamıştı.
Etiketler: Cristiano Ronaldo Portekiz
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