Yıldız futbolcu, ülkesi Portekiz'in Lihtenştayn ile oynayacağı maçta forma giyerse bir rekora imza atacak.

38 yaşındaki santrfor, Lihtenştayn'a karşı oynaması durumunda milli formayı 197. kez terletecek. Ronaldo böylece dünyada en fazla milli maça çıkan oyuncu unvanının sahibi olacak.

Daha önce 196 kez milli olan tecrübeli yıldız, bu rekoru Kuveyt'in golcüsü Bader Al-Mutawa'yla paylaşıyor.

İlk kez 20 Ağustos 2003'te Kazakistan'a karşı milli formayı giyen Ronaldo, aynı zamanda 118 golle Milli takımda en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi.

Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı güne kadar milli formayı giymeyi hedeflediğini açıklamıştı.