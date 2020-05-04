Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, 11-12 yaş genel kategorisinin maçları oynandı.

Turnuvada Ediz Gürel birinci, Mert Pehlivan ikinci, Mert Ceyhan ise üçüncü oldu.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, turnuvanın sponsoru Türkiye İş Bankası tarafından tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti veriliyor.

9-14 yaş arası çocukların katılabileceği 13 Mayıs'a kadar devam edecek turnuvaya kayıtlar ise "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabilecek.

Satranç federasyonundan online antrenörlük eğitimi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerleri online yapılmaya devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı online eğitime katılabilmek için kursiyerlerde, antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı aranacak.

35 kursiyerin katılabileceği eğitim sonunda katılımcılar, seminer katılım belgesi alacak.

Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek, 5 Mayıs Salı gününe kadar yapılabilecek.