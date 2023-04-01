Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'nin kötü gidişatı devam ediyor
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu.
Ara transfer döneminde 350 milyon sterlinden fazla harcama yapan ancak kötü gidişi durduramayan Chelsea, Aston Villa karşısında haftayı puansız kapadı.
İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki konuk ekibi galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı.
[Fotoğraf: Reuters]
Bu sezon sahasında dördüncü kez mağlup olan Chelsea 38 puanda kalırken, Aston Villa puanını 41'e çıkardı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Chelsea
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