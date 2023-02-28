Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen pazar günü Tottenham'a karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan futbolcunun pazartesi günü antrenman öncesinde ileri tetkik ve taramadan geçtiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucunda 38 yaşındaki defans oyuncusunun diz bağlarında sorun olduğu bildirildi.

İngiliz medyası, Brezilyalı stoperin Chelsea'nin 4 Mart Cumartesi günü Premier Lig'de Leeds United ile yapacağı karşılaşmada ve 7 Mart Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında oynayamayacağını yazdı.