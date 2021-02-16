Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea, Newcastle United'ı 2 golle mağlup etti
[Fotoğraf: AP]
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.
Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'a karşı 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Londra temsilcisi Chelsea, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig İngiltere
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