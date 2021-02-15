Beşiktaş, başkentten 3 puanla döndü. Beşiktaş'a glibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ghezzal ile 89. ve 90+4. dakikalarda Cenk Tosun ağlarla buluşturdu.

Cenk Tosun, 1150 gün sonra Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında iki gol attı.

Zirve yarışında önemli bir üç puanı daha hanesine yazdıran siyah-beyazlı takım, 51 puana yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkartan kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında kaldı.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi ise geçen haftayı bay geçmişti.

Süper Lig'in 26. haftada Gençlerbirliği deplasmanda Yukatel Denizlispor ile kaşılaşacak. Beşiktaş ise haftayı bay geçecek, 27. haftada Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Rosier'in pasıyla ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal ceza alanı dışından topu ağlara gönderdi. 0-1

12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.

22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.

31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic, topu içeriye çevirdi. Ghezzal'ın arka direkte yaptığı vuruşta Polomat, kale önünde topu kafayla çıkardı.

75. dakikada Josef de Souza'nın pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Ljajic'in pasında Larin ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda Nordfeldt ayağıyla gole izin vermedi.

86. dakikada Cenk Tosun'un pasında Nkoudou'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 89. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıyla kalan Cenk ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2

GOL - 90+4. dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Rosier'in ceza alanına çevirdiği topu Arda uzaklaştıramladı sol çaprazda topla buluşan Cenk farkı 3'e çıkardı. 0-3

İkinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam.

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen, Dominik Furman, Daniel Candeias, Lucas Mugni (Dk. 73 Srdan Spiridonovic), Sefa Yılmaz (Dk. 64 Bogdan Stancu), Floyd Ayite (Dk. 87 İlker).

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Welinton, Dorukhan Toköz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal (Dk. 62 Kevin N'Koudou), Adem Ljajic (Dk. 78 Mensah), Cyle Larin (Dk. 87 Gökhan Töre), Vincent Aboubakar (Dk. 62 Cenk Tosun).

Goller: Dk. 4 Ghezzal, Dk. 89 ve 90+4 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 28 Floyd Ayite, Dk. 36 Dominik Furman, Dk. 78 Daniel Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 87 Josef de Souza, Dk. 90+7 Dorukhan (Beşiktaş)