Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Celtics final serisinde öne geçti
[Fotoğraf: Reuters]
NBA Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'i 93-80 mağlup eden Boston Celtics, seride 3-2 öne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2'nci sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 5'inci karşılaşmayı 93-80 kazandı.
Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Jayson Tatum ise 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı.
Heat'te ise Bam Adebayo, 18 sayı, 10 ribaunt üretirken Gabe Vincent ise 15 sayı ile maçı tamamladı.
Sahada 1 dakika 32 saniye kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı ile oynadı.
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