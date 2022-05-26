Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2'nci sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 5'inci karşılaşmayı 93-80 kazandı.

Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Jayson Tatum ise 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı.

Heat'te ise Bam Adebayo, 18 sayı, 10 ribaunt üretirken Gabe Vincent ise 15 sayı ile maçı tamamladı.

Sahada 1 dakika 32 saniye kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı ile oynadı.