Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Anadolu Efes'in oyuncu ve teknik ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren gazi ve iç güvenlik yaralılarını ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyon takımın, gaziler, idareciler ve personel tarafından coşkuyla karşılandığı ziyarette, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Engin Koyuncu, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

[Fotoğraf: AA]

Günün anısına gaziler tarafından yapılan Türk bayrağı filografi ve çiçek takdiminin ardından, Takım Antrenörü Ergin Ataman ve Kaptan Doğuş Balbay, kazandıkları kupayı gazilere getirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]