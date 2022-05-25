Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaştığı Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.
Etiketler: Milli Sporcular
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