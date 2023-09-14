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Spor
AA 14.09.2023 17:50

Çaykur Rizespor'dan iki takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i ile ngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor'dan iki takviye

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağlandı

"Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."


Adolfo Gaich için Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile anlaşma sağlandı.

"Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli milli santrfor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."


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