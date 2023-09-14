Çaykur Rizespor'dan iki takviye

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağlandı

"Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."

Çaykur Rizespor'umuz İngiltere Premier League takımlarından Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı.



Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize… pic.twitter.com/01zvGsZNHZ — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 14, 2023

Adolfo Gaich için Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile anlaşma sağlandı.

"Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli milli santrfor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."