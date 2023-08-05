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Spor
AA 05.08.2023 17:15

Çaykur Rizespor Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti

Çaykur Rizespor, Özbekistan Süper Lig takımı Nasaf Qarshi'de forma giyen stoper Khusniddin Alikulov'u renklerine kattı.

Çaykur Rizespor Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Özbekistan milli takım oyuncusu Alikulov'un, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle 3+1 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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