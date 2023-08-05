Çaykur Rizespor Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Özbekistan milli takım oyuncusu Alikulov'un, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle 3+1 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Çaykur Rizespor’umuz Özbekistan Süper Lig takımı Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile anlaşma sağladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 5, 2023
Stoper mevkiinde oynayan 24 yaşındaki Özbekistan milli takım oyuncusu Khusniddin Alikulov, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 3+1… pic.twitter.com/ftJ7APb6KI