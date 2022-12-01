CANLI | Kanada-Fas
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Al Thumama Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetiyor.
Hakim Ziyech 4. dakikada Fas'ı 1-0 öne geçirdi.
GOOOLL! | Hakim Ziyech savunmadaki hatayı affetmedi! Fas maça golle başladı! #MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/3MI7SBD2qO— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Fas'da Youssef En Nesyri 23. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
GOOOLL! | Youssef En-Nesyri düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı! Hakimi'den nefis pas! #MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/H2g1mqjlKB— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek.
Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek.
Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.
Stat: Al Thumama
Hakemler: Raphael Claus, Rodrigo Correa, Danilo Simon
Kanada: Borjan, Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Davies, Kaye, Osorio, Hoilett, Buchanan, Cyle Larin.
Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Amrabat, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, Nesyri.
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