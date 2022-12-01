Al Thumama Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetiyor.

Hakim Ziyech 4. dakikada Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

Fas'da Youssef En Nesyri 23. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek.

Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek.

Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.

Stat: Al Thumama

Hakemler: Raphael Claus, Rodrigo Correa, Danilo Simon

Kanada: Borjan, Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Davies, Kaye, Osorio, Hoilett, Buchanan, Cyle Larin.

Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Amrabat, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, Nesyri.