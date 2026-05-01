TRT Haber 01.05.2026 20:54

İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda dönüyor

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a getirecek olan uçak Girit’ten havalandı. Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 59 aktivist İstanbul'a getiriliyor.

İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda dönüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Türkiye'ye getirecek olan uçak Girit'ten havalandı. Uçağın önümüzdeki saatlerde İstanbul’a inmesi bekleniyor.

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken, 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun, saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini aktardı.

