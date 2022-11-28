Education Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Salisu, 24. dakikada Gana'yı 1-0 öne geçirdi.

GOOLL! | Gana duran topta golü buldu, Salisu karambolde boşta kalan topu filelere gönderdi. pic.twitter.com/dG6R2pmboY — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

Mohammed Kudus 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

GOOLL! Ayew harika kesti, Muhammed Kudus aynı güzellikte bitirdi! Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/Vbk9YwLOJT — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.

Stat: Education Şehir

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn.

Güney Kore: Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Min-Jae Kim, Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Woo-young Jung, In-beom Hwang, Kwon Chang-Hoon, Heung-min Son, Kyu-Sung Cho, Woo-yeong Jeong.

Gana: Ati, Lamptey, Salisu, Mensah, Amartey, Thomas, Mohammed Kudus, Abdul Samed, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams.

Goller: Dk. 24 Salisu, Dk. 24 Mohammed Kudus (Gana)

Sarı kartlar: Dk. Amartey (Gana). Dk. 27 Woo-young Jung (Güney Kore)