CANLI | Güney Kore-Gana
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana, karşılaşıyor.
Education Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.
Salisu, 24. dakikada Gana'yı 1-0 öne geçirdi.
GOOLL! | Gana duran topta golü buldu, Salisu karambolde boşta kalan topu filelere gönderdi. pic.twitter.com/dG6R2pmboY— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
Mohammed Kudus 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
GOOLL! Ayew harika kesti, Muhammed Kudus aynı güzellikte bitirdi! Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/Vbk9YwLOJT— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.
İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.
Stat: Education Şehir
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn.
Güney Kore: Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Min-Jae Kim, Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Woo-young Jung, In-beom Hwang, Kwon Chang-Hoon, Heung-min Son, Kyu-Sung Cho, Woo-yeong Jeong.
Gana: Ati, Lamptey, Salisu, Mensah, Amartey, Thomas, Mohammed Kudus, Abdul Samed, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams.
Goller: Dk. 24 Salisu, Dk. 24 Mohammed Kudus (Gana)
Sarı kartlar: Dk. Amartey (Gana). Dk. 27 Woo-young Jung (Güney Kore)
- 16:47
- 16:44
- 16:42
- 16:44
- 16:48