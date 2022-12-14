Katar Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı tamamlanıyor. Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayan Fransa-Fas maçını Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetiyor.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı. İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Ekipler turnuva dışında ise 5 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Fransa kazandı, 2'si berabere sonuçlandı.

Bu turu geçen takım, Arjantin ile 18 Aralık Pazar günü saat 22.00'de final mücadelesi verecek. Maçı kaybeden ise Hırvatistan ile 17 Aralık Cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.

Fransa'nın yarı final yolu

D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Fas'ın yarı final yolu

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Stat: Al Bayt

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss (Dk. 21 Amallah), Mazraoui (Dk. 46 Attiyat), Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Gol: Dk. 5 Hernandez (Fransa)

Sarı kart: Dk. 27 Boufal (Fas)