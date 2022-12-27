Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Caner Erkin'e İtalyanlar talip oldu
[AA arşiv]
VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'e İtalyanlar talip oldu. Corriere dello Sport gazetesi Seri A'nın iddialı ekiplerinden Lazio'nun tecrübeli oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.
VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e yurt dışından talip var. İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi Lazio'nun tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu.
Haberde, mavi beyazlıların teknik direktörü Maurizio Sarri'nin ara transferde alınmasını istediği oyuncular arasında Caner Erkin'in de olduğu iddia edildi.
Seri A ekibinin yaşadığı mali sorunlardan dolayı, bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki oyuncunun transferine öncelik verebileceği belirtildi.
1 Temmuz 2016'da Fenerbahçe'den İnter'e transfer olan deneyimli oyuncu Seri A ekibinde hiç forma giymeden yaklaşık 2 ay sonra Beşiktaş'la anlaşmıştı.
Caner Erkin VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maçta 6 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: Transfer Haberleri Serie A İtalya
Son Haberler
- 18:40
- 18:27
- 18:24
- 18:17
- 17:58
Sıradaki Haber
Galatasaray'da 11 arayışı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz