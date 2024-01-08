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Spor
AA 08.01.2024 23:17

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkek Milli Takım kampı İstanbul'da yapılacak

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkek Milli Takım hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkek Milli Takım kampı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 15-21 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek.

Kampta yer alacak 26 sporcu şunlar:

Furkan Duran, Baha Bakar, Oğulcan Heja Kızılkaya, Emir Ali Seçer, Bedir Baran Beyazıt, Kaan Bahadır, Ziya Efe Güçlü, Arhan Kuzey Girgin, Kemal Can Aydin, Mehmet Ergene, Kerem Aslanoğlu, Hamza Yavuz, Amir Zihni Tınaz, Emin İnandı, Muhammet Hamza Karaman, Enes Demir, Osman Emin Meydancı, Mehmet Ayberk Karadağ, Zafer Şerik, Çağan Ege Odabaş, Ata Eren Şenkaya, Abdullah Yayılkan, Enes Arda Özkan, Efe Han Öztorun, Abdullah Suat Kanat ve Kerem Altun.

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