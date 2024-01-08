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Spor
AA 08.01.2024 22:06

F1 takımı Williams 2030'a kadar Mercedes'in güç ünitelerini kullanacak

Formula 1 ekiplerinden Williams, 2030'a kadar Mercedes-Benz'in sağlayacağı güç ünitelerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

F1 takımı Williams 2030'a kadar Mercedes'in güç ünitelerini kullanacak
[Fotograf: AA]

Takımlar tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasındaki anlaşmanın uzatıldığı ve Williams'ın 2026-2030 döneminde de Mercedes'in güç ünitelerini kullanmayı sürdüreceği belirtildi.

Turbo-hibrit döneminin başladığı 2014'te Williams'a motor tedarik etmeye başlayan Mercedes ile yapılan yeni anlaşma, ortaklığın 2026'daki teknik düzenlemeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi anlamına gelecek.

F1'in gelecekteki güç üniteleri, genel tüketimi azaltacak şekilde yalnızca yüzde yüz sürdürülebilir yakıt kullanacak ve elektrik sistemleri de daha yüksek performans elde edecek şekilde geliştirilecek.

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