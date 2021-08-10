2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 108 sporcuyla mücadele eden Türkiye başarılı bir dönem geçirdi. Birçok dalda ilk kez madalya aldı.

Bu ilklerden biri de boksta yaşandı. Şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli, 37 kişilik bir kafileyle yurda döndü.

"Çocukluk hayalimdi"

Olimpiyat şampiyonu olan Sürmeneli, kazandığı madalyanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Duygularını paylaşan Sürmeneli, "Burada gördüğünüz sadece bir madalya. İçinde neler yatıyor ben, hocam ve teknik heyet biliyor. Yani acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğimiz acılar var. Her şey bu madalyanın içinde. Çocukluk hayalim bu madalyanın içinde" dedi.

"Altın madalyam umut ışığı olsun"

Yaşadığı başarının herkes için umut ışığı olmasını dileyen Sürmeneli, şunları söyledi:

"Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran tüm çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Yangınımızda canı acıyanlara, evleri barkları yananlara, canları küçücük canlıya bile acıyanlara umut ışığı olsun. Hepinize teşekkür ederim."

Milli sporcular, toplu fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.