Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cornelius'a Trabzon'da coşkulu karşılama
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius Trabzon'a gitti.
İtalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen forvet oyuncusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Oyuncuya havalimanında taraftar dernekleri tarafından bordo-mavili takımın atkısı ve çiçek hediye edildi. Taraftarların tezahüratta bulunduğu futbolcuya babası da eşlik etti.
Cornelius pic.twitter.com/aY3ROcnAzM— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 9, 2021
Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabında, bordo-mavili forma giyinen Cornelius'un uçakta, "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandığı video da paylaşıldı.
Etiketler: Trabzonspor
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