Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teixeira Beşiktaş için İstanbul'da
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.
Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı.
Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.
Siz istediniz o geliyor.#AlexTeixeira pic.twitter.com/5cYUegMbAt— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2021
31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.
Etiketler: Beşiktaş
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