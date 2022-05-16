Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buse Naz Çakıroğlu bronz madalyayı garantiledi
[Fotoğraf: Arşiv]
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.
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Etiketler: Buse Naz Çakıroğlu Milli Sporcular
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