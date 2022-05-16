Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nazım Sangare'den kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, `Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir` ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Fatih Karagümrük
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