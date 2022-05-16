Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elif Güneri bronz madalyayı garantiledi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.
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