Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'dan koronavirüs açıklaması
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik ekip ve A takım personeline yapılan testler sonucunda futbol takımında bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.
Covid-19 PCR testleri hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/tLmSWjaumA— Bursaspor (@BursasporSk) December 5, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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