Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'da 11 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Giresunspor maçı öncesi Covid-19 testi uygulanırken, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif rapor edildi.
"Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir."
Bilgilendirme | pic.twitter.com/m3TwhG3fEM— Bursaspor (@BursasporSk) February 6, 2021
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü Sivasspor'u konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz