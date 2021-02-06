Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Giresunspor maçı öncesi Covid-19 testi uygulanırken, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif rapor edildi.

"Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir."