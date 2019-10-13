Spor
Bursaspor taraftarından Mehmetçiğe destek13 Ekim 2019 Pazar 17:24 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 17:27
Bursaspor - Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Lig maçında tribünlerden Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiğe destek pankartı açıldı.
Bursaspor - Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Lig’in 3’üncü haftasında Tofaş Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Bursaspor taraftarı maç öncesinde tribünden ‘Yürü, bu yol şeref, zafer yoludur’ yazılı dev bir pankart açarak sınırda görev yapan Mehmetçiğe destek gönderdi. Maç boyunca da PKK terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı.
Kaynak: İHA
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