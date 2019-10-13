Bursaspor - Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Lig’in 3’üncü haftasında Tofaş Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Bursaspor taraftarı maç öncesinde tribünden ‘Yürü, bu yol şeref, zafer yoludur’ yazılı dev bir pankart açarak sınırda görev yapan Mehmetçiğe destek gönderdi. Maç boyunca da PKK terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı.

Kaynak: İHA