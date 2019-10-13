Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularla telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, milli boksörlerin şampiyonada kazandığı başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi yürekten kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattılar. Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kariyerindeki ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı elde etmiş oldu. Millilerimizin başarısında emeği geçenlere, başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA