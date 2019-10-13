Spor
Judoda İşitme Engelliler Milli Takımı Avrupa ikincisi13 Ekim 2019 Pazar 16:13 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 16:15
Belçika'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 2 bronz madalya ve kata takım müsabakalarında gümüş madalya aldı.
Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Rojda Sarıyel ve erkekler +100 kiloda Furkan Acar bronz madalya kazandı. Kata takım müsabakalarında ise Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa'dan oluşan milli takım Avrupa ikincisi oldu.
Kaynak: DHA
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