Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Rojda Sarıyel ve erkekler +100 kiloda Furkan Acar bronz madalya kazandı. Kata takım müsabakalarında ise Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa'dan oluşan milli takım Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: DHA