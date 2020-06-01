Yeşil beyazlı kulüp, 57. yıl dönümünü görkemli bir görsel şov ile kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın maraton tribününe giren taraftarlar, aynı anda yüzlerce meşaleyi yakarak adeta görsel bir şölen oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Bursaspor Kulübü de bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bursasporumuzun kuruluşunun 57. yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.