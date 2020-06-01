Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursaspor 57 yaşında
[Fotoğraf: İHA]
Bursaspor, 1 Haziran olan kuruluş tarihinin yıl dönümünü taraftarıyla kutladı.
Yeşil beyazlı kulüp, 57. yıl dönümünü görkemli bir görsel şov ile kutladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın maraton tribününe giren taraftarlar, aynı anda yüzlerce meşaleyi yakarak adeta görsel bir şölen oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Bursaspor Kulübü de bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bursasporumuzun kuruluşunun 57. yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Bursasporumuzun Kuruluşunun 57. Yılı Kutlu Olsun#Bursaspor57Yaşında pic.twitter.com/5nIifFJ8vW— Bursaspor (@BursasporSk) May 31, 2020
Etiketler: bursaspor kuruluş yıl dönümü kutlamasıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:51
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