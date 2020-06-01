Beşiktaş yönetimi, ekonomik zorluklardan dolayı gelecek sezon yapılacak transferlerde dikkatli davranacak.

Siyah beyazlılar, öncelikli olarak düşük maliyetli gelecek vadeden genç isimlere yönelecek. Yeni sezonda ayrıca altyapıdan yetişen oyunculara, A takımda daha çok şans verilecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da altyapı oyuncularına güvendiğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Salgın sonrasında yapılan çalışmalarda gençlerle yakından ilgilenen Yalçın'ın; Kartal Kayra Yılmz, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya'nın performanslarına tam not verdiği ifade edildi.

Sergen Yalçın'ın, bu oyuncuları ligin kalan 8 haftasında oynatacağı belirtildi.

Yönetimin de bu durumdan memnun olduğu, başka yetenekli genç isimleri takıma katmak için arayışlarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta kritik hafta

Siyah-beyazlı ekipte sözleşmesi devam eden tüm oyuncularla görüşen ve yüzde 15’lik maaş indirimi talep eden Çebi, futbolculardan gelecek cevaplara göre hareket planını belirleyecek.

Beşiktaş'ta maaş konusu çözüldükten sonraki hedef ise iç transfer olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek için masaya oturacak.

Çebi'nin, bu 3 isimle mevcut sözleşmelerinden daha düşük ücret karşılığında yeni kontrat imzalamayı planladığı ifade edildi.