Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübünden koronavirüs açıklaması
Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Covid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.
"Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Covid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir."
Etiketler: Gaziantep Futbol Kulübü koronavirüs testiSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 15:21
Son Haberler
- 15:49
- 15:47
- 15:44
- 15:52
- 15:55
Sıradaki Haber
Sivasspor'da üçüncü kez koronavirüs testi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz