Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 36. hafta maçında Nord derbisinde Lens'e konuk oldu.

Milli takımın 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın 4. dakikada penaltıdan ve 40'ta ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaydettiği 2 golle müsabakayı 3-0 kazanan Lille, bu sonuçla maç fazlasıyla en yakın takipçisi PSG ile olan puan farkını 4'e çıkardı.

Yusuf Yazıcı sonradan oyuna girdi

Lille'nin diğer golünü ise 60. dakikada Jonathan David atarken, ev sahibi Lens'te 35. dakikada ikinci sarı kartını gören Michelin, maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.

Ligue 1'in son 2 haftasına lider girmeyi garantileyen Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik müsabakaya ilk 11'de başlayıp 75'er dakika sahada kaldı.

Lille forması giyen bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı ise son 15 dakika mücadelede boy gösterdi.