Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetmesi sonrası sarı-lacivertli ekibin basın sözcüsü Alper Pirşen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kararın yanlış olduğu kaydeden Pirşen: "Kararın gerekçesi az önce geldi. Tahkim Kurulu'na başvuracağız ve en kısa sürede sonuç bekliyoruz." dedi

Fenerbahçe'nin en az 10-15 puanının hakem hatalarıyla alındığını belirten Alper Pirşen, “FIFA kokartı için başvuran ama sınavları geçemeyen şahıs Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR koordinatörü yapılıyor." ifadesini kullandı.

Pirşen, “Böyle devam edecekse seneye yabancı hakem gelsin” diyerek sözlerini noktaladı

