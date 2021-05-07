Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 23:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Tahkim'e gidecek
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazlarının reddedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Pirsen, "Tahkim Kurulu'na başvuracağız ve en kısa sürede sonuç bekliyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetmesi sonrası sarı-lacivertli ekibin basın sözcüsü Alper Pirşen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Kararın yanlış olduğu kaydeden Pirşen: "Kararın gerekçesi az önce geldi. Tahkim Kurulu'na başvuracağız ve en kısa sürede sonuç bekliyoruz." dedi
Fenerbahçe'nin en az 10-15 puanının hakem hatalarıyla alındığını belirten Alper Pirşen, “FIFA kokartı için başvuran ama sınavları geçemeyen şahıs Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR koordinatörü yapılıyor." ifadesini kullandı.
Pirşen, “Böyle devam edecekse seneye yabancı hakem gelsin” diyerek sözlerini noktaladı
Etiketler: Fenerbahçe TFF Süper Lig
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