Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli kulübün bugün kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildi.
Etiketler: TFF Fenerbahçe Süper Lig
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