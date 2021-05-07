TFF'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli kulübün bugün kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildi.