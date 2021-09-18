Fransız kulübünün internet sitesine röportaj veren 36 yaşındaki futbolcu, taraftarlara seslenerek, "Rahat olun. Maçın keyfini çıkarın. Biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Lens ile yüzleşmeye hazırız"

Burak Yılmaz, bugün oynayacakları Lens derbisine hazır olduklarını belirtti.

"Hepimiz maça odaklandık. Diğer maçlar gibi hazırlandık ancak bu karşılaşmayı özel yapan derbi olması. Takımda abi ya da deneyimli olmanın önemine inanmıyorum çünkü sahada bütün oyuncular eşit. Şundan eminim, Lens ile yüzleşmeye hazırız."

Lille'in Lens'e ligde 15 yıldır kaybetmediğini ve geçen sezon oynanan iki maçtan da galip ayrıldıklarını hatırlatan milli futbolcu, bu derbide de taraftarların beklentilerini karşılaşmak istediklerini kaydetti.

"Kaptanlık yapmak sadece kol bandı takmak değil"

Golcü futbolcu, Beşiktaş ve milli takımda kaptanlık yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu aktardı.

"Kaptanlık yapmak sadece kol bandı takmak değil, mücadele etmek, saygı göstermek, oyun sevgisine sahip olmaktır. Biliyorsunuz Türkiye'de maçlar ve taraftarlar çok hararetlidir. Değişik bir kültür. Mesela Trabzonspor kazanırsa tüm şehir mutlu olur, kaybederse üzgün. Bunu kolayca hissettim. Şehrin atmosferinden takımın kazanıp kazanmadığını anlarsınız."

"Gol atmak için nefes alıyorum"

Burak Yılmaz, kendisi için derbide ya da antrenmanda gol atmanın aynı şey olduğunu anlattı.

"Gol goldür, her biri aynı değere sahiptir. Gol atmak için nefes alıyorum, beni heyecanlandıran da bu. Tabii ki geçen sezon Lens'e attığım gol önemliydi. Lyon'a attığım gol paha biçilemez. Bence o gol şampiyonluğumuz için dönem noktası oldu."