2 sezondur Lille forması giyen Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı.

Fransız ekibinin sahasında Chelsea'ye 2-1 yenildiği Devler Ligi maçında Lille'nin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli santrfor 38. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli oyuncu böylece Ryan Giggs ve Paolo Maldini'den sonra Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

İlk sırada Ryan Giggs var

Deneyimli isim 36 yıl 244 günlükken Londra ekibinin fileleri havalandırırken, bu kategorinin ilk sırasında 37 yıl 148 günlükken gol atan Ryan Giggs bulunuyor.

36 yıl 333 günlükken skor üreten Paolo Maldini de bu duyguyu yaşayan en tecrübeli ikinci oyuncu olma gururunu yaşıyor. Bu arada Chelsea filelerini havalandıran 4. Türk olan Burak Yılmaz, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 13'e çıkardı.

Milli oyuncu bu sezon Lille formasıyla 32 maçta 7 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Burak Yılmaz'ın Fransız kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.