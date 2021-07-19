Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Elmas: Ghezzal’la görüştük
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Ghezzal’la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz." açıklamasında bulundu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Ghezzal’la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz." açıklamasında bulundu.
Etiketler: Beşiktaş Galatasaray Transfer Haberleri
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