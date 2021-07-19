Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
Buna göre temsilcilerimizden Trabzonspor, bu aşamada Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Moldova'nın Petrocub ekibiyle tur mücadelesi verecek Demir Grup Sivasspor ise bu aşamayı geçtiği takdirde Dinamo Batum - BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Etiketler: Sivasspor Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
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