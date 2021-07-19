UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

Buna göre temsilcilerimizden Trabzonspor, bu aşamada Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Moldova'nın Petrocub ekibiyle tur mücadelesi verecek Demir Grup Sivasspor ise bu aşamayı geçtiği takdirde Dinamo Batum - BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle oynayacak.