Kentteki bir otelde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in de katılımıyla düzenlenen törende Hikmet Karaman, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Karaman, yaptığı konuşmada, ligdeki durumları nedeniyle işlerinin kolay olmadığını söyledi.

"Bu çok önemli bir cümle. Gölcük depremini yaşamış biriyim, ne olduğunu da bilirim. Anadolu insanının futbol özlemini ve takımına sahip çıkmasını da biliyoruz. Dolayısıyla Yeni Malatyaspor tek arkadaşlar. Başka bir takım yok. Bu takımın başarısı, şehrin başarısıdır. Bu hafta Konyaspor maçında bütün Malatya'ya, ilçelere, belediye başkanlarına görev düşüyor. Taraftarı stada getirsinler. Bir maç her şey değil ama Konyaspor karşılaşması bizim kafamızı yukarı kaldıracağımız bir müsabaka. Taraftar desteğini istiyoruz. Taraftar o stadı dolduracak, sonra skora bakacak. Birinci adım olarak Konyaspor maçında 3 puanı almak istiyoruz. Sonrasında Allah'ın izniyle Trabzonspor maçı ve ardından gideceğimiz deplasman (Hes Kablo Kayserispor) maçı bize nerede olduğumuzu gösterecek."

[Fotoğraf: AA]

Gevrek: İyi bir takımımız var

Kulüp başkanı Adil Gevrek, ligin ikinci yarısına kötü başladıklarının bilincinde olduklarını dile getirdi. Gevrek, ikinci yarıya kötü başlanması nedeniyle taraftarların tedirgin olduğunu belirtti.

"İyi bir takımımız var. Taraftarlarımızın ve camiamızın ikinci yarıda bizden çok fazla beklentisi olduğunu biliyoruz. Altı yıldır buradayız. Takımı TFF 2. Lig'den aldık, önce TFF 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e taşıdık. UEFA Avrupa Ligi'ne katıldık. Hep beraber çok güzel başarılara imza attık. Yönetici arkadaşlarımızla beraber çok güzel işler yapıldı. Şehrimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Geçmişine bakıldığında futbolu seven bir şehir."

Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak sarı-siyahlı ekipte bugün sözleşme imzalanan Hikmet Karaman, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanda takımın başında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Karaman ve yardımcıları, idman öncesi futbolcularla tanıştı.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sarı-siyahlıların kalan bölümde taktik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

İdmanda İsaam Chebake, Remi Walter ve Thievy Bifouma, takımdan ayrı koşu yaptı.