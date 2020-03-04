Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji evinde kazandı
[Fotoğraf: AA]
FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Letonya temsilcisi Ventspils'i 78-77 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak.
Turu geçen takım, Tsmoki Minsk (Belarus)-Bakken Bears (Danimarka) eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Salon: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)
Bahçeşehir Koleji: Golden 20, Can Altıntığ, Mangok 15, Hardy 4, Johnson 4, Jones 9, Clark 24, Hadi Özdemir 2
Ventspils: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Washpun 6, Cavars 12, Vitols 3, Gluditis, Berzins
1. Periyot: 15-22
Devre: 36-46
3. Periyot: 58-62
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